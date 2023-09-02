السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

والد ضحية السرطان بالمنوفية: "كانت بتقولي أحضني واقرأ جنبي القرآن"

نانسي محاربة السرطان
نانسي محاربة السرطان

حالة من الحزن الكبير تعم على طلاب كلية الطب بجامعة المنوفية، بعد وفاة زميلتهم نانسي عرفة المقيدة بالفرقة الثالثة بالكلية متأثرة بإصابتها بمرض السرطان صباح اليوم، والتي تم تشييع جثمانها بمسقط رأسها بقرية كفر فيشا التابعة لمركز منوف.

تفاصيل الايام الأخيره في حياة نانسي محاربة السرطان


ومن جانبه كشف والد الطالبة نانسي عرفة تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ابنته، حيث أوضح أنه تم اكتشاف مرضها منذ 35 يومًا، بعد إصابتها بأعراض قيئ وعدم رغبة في الطعام، وعرضتها الأسرة على أطباء الباطنة والجهاز الهضمي حتى تأكدوا بعد بزل نخاع أنها مريضة بسرطان الدم.

بنتي كانت بتقولي اقرأ لي يا بابا قرآن واحضني أوي

وتابع والد نانسي عرفة ضحية السرطان بالمنوفية: "بنتي كانت بتنده عليا وتقولي اقرأ لي قرآن، واحضني أوي يابابا عايز أشبع منكم، وكانت تطلب مني ومن والدتها أن ننام بجوارها في المستشفى، وكنا نحاول طمأنتها رغم علمنا بصعوبة الحالة".

والد نانسي أخبرت والدتها بأنها رأت الجنة قبل وفاتها

وأكد والد نانسي عرفة طالبة الطب المتوفية متأثرة بإصابتها بالسرطان في المنوفية، على أن ابنته لم تهاب الموت وأخبرت والدتها برؤية الجنة في الحلم، وقبل دخولها العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، أخريتنا أنها النهاية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ونعت كلية الطب بجامعة المنوفية الطالبه وجاء نص البيان، البقاء لله و الدوام لله، بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الطب جامعة المنوفية الطالبة/ نانسي كمال عبد النبي عرفة - الطالبة بالفرقة الثالثة  بالكلية، نسأل الله سبحانه و تعالي ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته و يجعل فترة مرضها في ميزان حسناتها.

وتقدم الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بالاصالة عن نفسه و بالإنابة عن السادة وكلاء الكلية و جميع منسوبي الكلية بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرتها و زملائها، إنا لله و إنا إليه راجعون.

نانسي محاربة السرطان الفرقة الثالثة طب المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية كلية الطب نعت الطالبه محاربة السرطان

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