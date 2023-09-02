السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تتعرض النيجر لهجوم عسكري؟.. باحث يكشف

النيجر
النيجر

قال الكاتب والباحث السياسي علي فاضل قدريركي، إن الأزمة في النيجر ولّدت اضطرابات في المنطقة.

وأضاف قدريركي  خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية": "حتى هذه اللحظة لا استطيع القول بأن الأزمة أثرت على دول الجوار وخاصة تشاد؛ لأننا كنا متخوفين من الضربة العسكرية المحتملة من مجموعة إيكواس لكن حتى الآن الضربة لم تُنفذ".

وأشار إلى أن المواطنين الذين لجأوا لدول الجوار بدأوا يعودون إلى منازلهم، متابعًا: "إذا شنت حرب ضد النيجر ستتفاقم الأزمة والعواقب ستكون كبيرة والحمدلله حتى اللحظة لم تُنفذ الضربة العسكرية".

باحث سياسي: انقلاب الجابون أحدث تغييرات جيوسياسية في المنطقة

وأوضح أن تعرض النيجر لهجوم عسكري بمساعدة فرنسية كان متوقعًا قبل انقلاب الجابون، مشيرًا إلى أن انقلاب الجابون أحدث تغييرات جيوسياسية في المنطقة.

وتابع: "رئيس نيجريا قال إنه سيمهل القادة العسكريين في دولة النيجر 9 أشهر لفترة انتقالية وبعدها سيعودون إلى النظام الدستوري والوضع الطبيعي للدولة".

واستكمل: "احتمالية ضرب النيجر عسكريًا الآن ضعيفًا جدًا بعد انقلاب الجابون، كذلك بعد تدخل وسطاء مثل الاتحاد الأوروبي والإيكواس التي أرسلت وفدًا للنيجر لمقابلة القادة السياسيين".

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