"عزالدين" يكشف بطولة محمود سعد بعملية تفجير الحفار الإسرائيلى وسباحتهم وسط التماسيح

قال الربان عمر عز الدين، قائد عمليات الإغارة وتدمير ميناء إيلات الإسرائيلي، إن المجموعة الأولى لتدمير الحفار الإسرائيلي والمكونة من اللواء محمود سعد، ومحمد أحمد المصري، وحسني الشواكي، لكوت ديفوار لانتظار المجموعة الثانية لإتمام المهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجموعة الأولى قررت القيام بالعملية وعدم انتظار المجموعة الثانية خوفًا من تحرك الحفار، وقرروا تلغيم الحفار بأربعة ألغام بدلًا من 6 ، مشيرًا إلى أن محمود سعد رفض أن يحمل قائده اللغم وقام بحمل لغمين.

وأشار إلى أن وزن اللغم 50 كيلو، ولكن في المياه وزنه يكون صفر، مؤكدًا أن هذه كانت أول بطولة للواء محمود سعد، وتم زرع الألغام وضبطها في توقيت واحد ونجحت العملية وانفجر الحفار وعادوا للبر.

المفاجأة ظهور التماسيح خلال المهمة

وتابع أن القائد شاهده مواطن ولكنه هدده حتى يصلوا والمفاجأة الثانية أنهم كانوا يرون أشياء في المياه "تقب وتغطس"، فالقائد قال له دا خشب وقال له إمشي واتبع التعليمات العسكرية، مؤكدًا أنه بعد عودتهم قال لهم القائد إن ما شاهدوه كان تماسيح لأن المكان الذي غطسوا فيه بالميناء هو مصب للتماسيح والقائد خشي أن يبلغهم بذلك قبل المهمة حتى لا يخافوا.