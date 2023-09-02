السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى ينعى اللواء محمود سعد أحد أبطال عملية تدمير الحفار الإسرائيلي

أحمد موسى
أحمد موسى

حرص الإعلامي أحمد موسى، على نعي البطل اللواء محمود سعد، أحد أبطال عملية تدمير الحفار الإسرائيلي، والذي رحل عن عالمنا أمس.

وكشف موسى، خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن إسرائيل عام 1969 اتفقت مع أمريكا على أيجار حفار ليحرفوا به في خليج السويس لسرقة البترول والغاز المصري، مشيرًا إلى أن المعلومات وصلت للمخابرات العامة ورفع الأمر للرئيس جمال عبدالناصر.

وأضاف أن الرئيس "عبدالناصر"، أشر على التقرير بجملة "المخابرات الحربية والمخابرات العامة لتدمير الحفار"، وعملت المخابرات على تدمير الحفار، مؤكدًا أنه تم رصد الحفار وأنه سيعبر الأطلنطي ويقف في إحدى المدن الإفريقية وكان البطل اللواء محمود سعد، أحد أبطال تدمير الحفار في عام 1969 وكانت العلمية صعبة جدًا.

وتابع، أن الحفار مملوك لشركة أمريكية ومن بنته شركة إيطالية ومن تسحبه شركة ألمانية وبدأ الأبطال في السفر عبر رحلات طيران بأسماء مستعارة وكلها وهمية، وتم تصنع متفجرات مخصوصة لهذا الحفار في مصر و شحنها في حقائب رجال المخابرات، والتي قامت بعمل إجراءات معينة لا يمكن معها كشف هذه المتفجرات حتى تصل لساحل العاج.

موعد تفجير الحفار

وأشار إلى أن الطائرة سافرت لألمانيا وحدثت مشكلة وأحد الأبطال نام أمام المكتب الذي به حقائب المتفجرات حتى لا يكتشف أمرها، مؤكدًا أن موعد التفجير كان في الثامنة صباحًا وموعد طائرتهم كان في الثامنة وثلث حقق رجال المخابرات نجاحًا كبيرًا بعد 5 يونيو، وغيرها من الأحداث وقت حرب الاستنزاف.

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