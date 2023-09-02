"من العلمين إلى القلعة"| حفل أسطورى لـ"ويجز".. وتقاسيم ومواويل لـ"خرما" وغالية بن على

- مسرح «العلمين أرينا» كامل العدد فى حفل نجم الراب و«شارموفرز» تتألق وسط الآلاف

- جمهور «القلعة» يتفاعل مع إبداعات نسمة عبدالعزيز وعزيز مرقة

كان جمهور مهرجان العلمين الجديدة، مساء الجمعة، على موعد مع حفل نجم الراب «ويجز»، الذى استطاع أن يحتل مكانة متقدمة فى عالم الراب بالمنطقة العربية، لم يستطع أحد أن ينافسه فيها.

وامتلأ مسرح «العلمين أرينا» عن آخره بالجمهور فى انتظار نجم الراب، بعد أن نفدت تذاكر الحفل فور طرحها على موقع شركة «تذكرتى». وبمجرد ظهور «ويجز» على خشبة المسرح تعالت أصوات جمهوره لدقائق متواصلة، ورددوا هتافات للترحيب به، وهو ما زادت حدته عندما بدأ أغنيته الأولى «عفاريت الأسفلت»، التى غناها معه الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير للغاية، فى مشهد مكرر بحفلات نجم الراب.

وسط احتشاد الآلاف من الشباب، الذى تراقص على أنغام الأغانى الشهيرة لـ«ويجز»، واصل نجم الراب الأشهر فى المنطقة حفله الغنائى الضخم، خاصة مع تقديمه أغنية «يا بلادى»، ثم أغنية «بتمشى فى الزمن»، التى قدمها خلال أحداث فيلم «الغسالة»، وحرص الجمهور على ترديد كلماتها معه من بدايتها إلى نهايتها.

واستمر «ويجز» فى تقديم الأغانى التى ارتبط بها الجمهور وحققت شهرته الكبيرة بينهم، من بينها: «البخت» و«دورك جاى» و«على بابا» و«كيفى كده»، وسط حرصه على مشاركة الجمهور له فى الغناء، وبمجرد انتهائها اندلعت الهتافات الحماسية من الحضور، خاصة مع انطلاق الألعاب النارية.

وقبل صعود «ويجز» إلى خشبة المسرح، ألهب المطرب الشاب زياد ظاظا حماس الجمهور فى «العلمين أرينا»، عبر تقديم فاصل مميز من أغانيه الشبابية التى تفاعل معها الحضور بشكل واسع، خاصة من الشباب. وقدم «ظاظا» أغنيته الشهيرة «سمع أخينا»، التى تفاعل معها الجمهور بقوة.

وأحيت فرقة «شارموفرز» حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء السبت، فى ختام فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بحضور جماهيرى كبير، للمرة الثانية على مسارح العلمين الجديدة، بعد أن صورت الفرقة حلقة من برنامج «سولد أوت»، من المقرر عرضها على منصة «واتش إت» خلال الفترة المقبلة.وفى سياق قريب، تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، فى دورته الحادية والثلاثين، بحفل ضخم الليلة على مسرح المحكى، حيث يحيى الموسيقار هشام خرما وفرقته الموسيقة حفلًا موسيقيًا ينطلق فى تمام الساعة الثامنة مساءً، إضافة إلى حفل النجمة التونسية غالية بن على التى تقدم مجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة فى تمام الساعة العاشرة مساء.

وحقق المهرجان نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، حيث حصد حفلا النجمة عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز والمطرب والملحن عزيز مرقة تفاعلًا كبيرًا من خلال الحضور الجماهيرى الكبير، أو تفاعل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى مع مقاطع الفيديو وصور الحفل.

وانطلق حفل عازفة الماريمبا فى تمام الثامنة مساء أمس، وتفاعل الجمهور مع المعزوفات العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، كان منها: «النصر، وعلى رمش عيونها، وعم صابر، وحرمت أحبك، ويونس، ومافيا، و٣ دقات، وشنكلوه، والغزالة رايقة، وهرمون السعادة، وحلو المكان، وكركشنجى، وإيه اليوم الحلو ده، وسهر الليالى»، إلى جانب فقرة الموسيقى الشعبية بمشاركة الفنان الريس كرم، كما صاحبها فى إحدى المعزوفات المطرب على الحريرى.

وقالت نسمة إن أول مشاركة فنية لها كانت من خلال فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، حيث عزفت لمدة دقيقة وربع الدقيقة تقريبًا حينها، لتمر السنوات وتشارك هذه المرة فى المهرجان بدورته الـ٣١ عبر حفل مخصص لها.

وأضافت أنها تقدم الموسيقى الشرقية والغربية، وحرصت خلال حفل الجمعة على تقديم موسيقى شرقية جديدة تعمل عليها لأول مرة، وهو ما تسبب فى إصابتها بالتوتر قليلًا قبل انطلاق الحفل.

وبعد حفل نسمة صعد المطرب عزيز مرقة على خشبة مسرح المحكى بحضور حشد جماهيرى غفير، فى مشاركته الأولى بالمهرجان.

واستعرض «مرقة» موسيقاه الخاصة التى تمزج أنماطًا فنية متعددة، شملت موسيقى الروك، والجاز، وأطلق عليها اسم «الراز»، ولامس بها نبض الشارع، متناولًا عددًا من القضايا والظواهر الاجتماعية المختلفة، وبلهجته الأردنية تغنى بـ«مين قال لك، ووين ما تكونى، وضلك إبكى، ويا سعد، وسمعتك، ورايحة، والله غالب، وموالى، وبنت الناس، وبنت قوية، وهى، ويا باى، وما فى منك»، كما قدم باللهجة المصرية أغنية «مجننانى». وعبّر الملحن والمطرب ومؤلف الأغانى سعادته بالمشاركة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقال إنه كان يحلم بالمشاركة فى هذه الفعاليات الضخمة منذ زمن، حتى أتيحت له الفرصة لمقابلة الجمهور، معربًا عن سعادته بالتغطية الإعلامية للمهرجان.