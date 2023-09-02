السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد نجاح مهرجان العلمين.. خبير سياحى: مصر مؤهلة لتكرار التجربة

هشام ادريس
هشام ادريس

قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن نجاح مهرجان العلمين الجديدة يعكس نجاح نمط سياحة المهرجانات. وأوضح أن هذا النمط من السياحة يعتبر مهمًا ويجذب شرائح متعددة من السائحين، وأن مصر لديها المقومات اللازمة لتكون رائدة في هذا النوع من السياحة. 

أكد إدريس في تصريحات لـ الدستور، أن مناطق مثل الجونة وسهل حشيش في محافظة الغردقة، وشرم الشيخ في جنوب سيناء، مؤهلة تمامًا لإقامة المهرجانات. ولكن قبل إطلاق المهرجان، يجب دراسة الفئات العمرية المترددة على المقصد السياحي الذي سيقام به المهرجان، والمواد التي ستُعرض عليه. وأشار إلى أن نجاح مهرجان العلمين الجديد يكمن في تقديم فعاليات رياضية وثقافية وترفيهية متنوعة، ليس فقط فعاليات فنية. ولذلك، لبى رغبات كافة المترددين على الساحل الشمالي، كما أسهم المهرجان في زيادة عدد السائحين العرب بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بحجم السائحين العرب المعتادين على زيارة الساحل الشمالي في هذا التوقيت.

مكاسب مهرجان العلمين الجديدة 

وأشار إلى أنه من بين المكاسب التي حصلنا عليها بسبب مهرجان العلمين الجديدة أنه استهدف السائحين ذات الإنفاق العالي وهذا النوعية التى نبحث عنها والتى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لزيادة الإيرادات السياحية وتحقيق المستهدف للدولة من القطاع السياحى، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم فى زيادة أعداد الطاقة الفندقية بالساحل الشمالى فهناك العديد من الفنادق تم افتتاحها مؤخرا فى الساحل الشمالى ككل ومنطقة العلمين على وجه خاص، ومن المتوقع ان تشهد منطقة العلمين توفير العديد من فرص العمل لشباب بعد افتتاح العديد من الاستثمارات الفندقية الجديدة.

كما ان المهرجان ساهم فى تغير وجهه السائحين الى مقاصد منافسة ليأتوا إلى الساحل الشمالى بديلا عنها بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى الإيرادات السياحية بالساحل الشمالى.

وأضاف إدريس أنه يجب زيادة اماكن السهر- النايت لايف- فى المقاصد السياحية المختلفة فالسائح ليس قادم لكي يمكث فى الفندق فقط بل يريد ان يقضى يومه ليلا بالاضافة الى رفع الجودة فى المنشآت السياحية والفندقية بالإضافة الى رفع الوعى. 

 

مهرجان العلمين الجديدة مهرجان السائحين السائحين العرب الجونة

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