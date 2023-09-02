السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

إيبارشية "طهطا" تواصل فعاليات مهرجان "النيروز" الكنسي

كنيسة
كنيسة

تواصل إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات تصفيات مهرجان النيروز الكنسي، والذي يحمل شعار “لا تخف لأني معك“، في المرحلة الخامسة لقطاع كنائس ”جهينة” بالإيبارشية.

يأتي مهرجان “النيروز” تحت رعاية الأنبا اشعياء مطران إيبارشية  طهطا وجهينة وتوابعهما، وبمشاركة كهنة وخدام الإيبارشية .

وأطلقت الإيبارشية خلال فعاليات مهرجان “النيروز”، نشاط مسرحي كنسي بعنوان “لا تهمل الموهبة التي فيك”.

ويستمر مهرجان النيروز الكنسي، التابع لإيبارشية طهطا، حتى بداية السنة القبطية الجديدة الأسبوع المقبل، والذي يشارك به كنائس طهطا وجهينة بمختلف المراحل العمرية عبر مسابقات في الكتاب المقدس، ومسابقات ألحان، ومسابقة في النشاط الفني المسرحي، ومسابقات في  النشاط الرياضي، في إطار حرص الإيبارشية على تعليم الأطفال والشباب مهارات وخبرات جديدة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وتنظم الكنائس خلال فترة المهرجان، صلوات قداسات يومية، وتقيم اختبارات للأطفال والشباب، للتصفيات النهائية في مسابقات مهرجان “النيروز”.

ماهو مهرجان “النيروز”:

جاءت فكرة تأسيس وإطلاق مهرجان النيروز بإيبارشية "طهطا"، على يد الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية في عام  ١٩٨٩م.

ويضم مهرجان “النيروز” الكنسي التابع لإيبارشية طهطا أعداد كبيرة من المتسابقين فى كل المجالات.

إيبارشية طهطا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مهرجان النيروز الكنسي المرحلة الخامسة لا تخف لأني معك الأنبا إشعياء

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