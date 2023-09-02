السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يناقشا أعمال التطوير بعدد من المنشآت الرياضية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً موسعاً حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الوزارة والمحافظة. 

تفاصيل الاجتماع 

وتضمن الاجتماع مناقشة أعمال التطوير والتحديث التي تشهدها العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، ومن بينها مبنى مديرية الشباب والرياضة، والتي سيتم إسناد استكمال الأعمال الإنشائية بها لمديرية الإسكان بتكلفة 25 مليون جنيه، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال 3 أشهر. 

كما تم مناقشة طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة للصالة المغطاة بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى الطرح الاستثماري لإقامة مشروع استثماري تجاري ترفيهي رياضي فندقي متكامل في موقع حمام السباحة بكورنيش النيل، وكذا تنفيذ مشروع استثماري رياضي وتجاري وترفيهي وفندقي بمعسكر العقاد القومي. 

إعداد مذكرة تفاهم ثلاثية

وشهد الاجتماع توجيه وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الوزارة والمحافظة والمديرية لتنفيذ المشروعين، وإعتماد ذلك من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، علاوة على الاتفاق لإنشاء 3 حمامات سباحة جديدة، مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة بمختلف مراكز  المحافظة، ومتابعة كافة هذه الجهود من خلال اللجنة المشتركة بالوزارة والمحافظة. 

ومن جانبه أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن امتنانه وشكره لوزير الشباب والرياضة والذي جعل من عاصمة الشباب الإفريقي كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في بؤرة الإهتمام وصدارة المشهد الرياضي والشباب. 

الاهتمام بالصروح الرياضية 

وأوضح أن الدكتور أشرف صبحي يعطي اهتماماً كبيراً أيضاً برفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة وهو ما تؤكده زياراته الميدانية المتواصلة لأسوان للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ في المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والتي تشهد طفرة كبيرة من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة لمراكز الشباب والملاعب الرياضية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى في مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 158 مركز شباب بتكلفة تصل إلى 738 مليون جنيه. 

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اجتماع وزير الشباب والرياضة اجتماع محافظ أسوان مع وزير الشباب والرياضة المنشآت الرياضية فى أسوان تطوير اعمال التطوير المنشآت الرياضية محافظة أسوان

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