السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نشر مطبوعات "القاهرة للمسرح التجريبى" على موقع المهرجان وتطبيقه

مهرجان القاهرة الدولى
مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

نشر مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مطبوعات الدورة الـ30  بصيغة PDF علي موقع المهرجان وكذلك علي التطبيق الخاص به.

وكان الدكتور محمد سمير الخطيب، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، قد أعلن عن قائمة الكتب والإصدارات المقرر صدورها على الدورة الجديدة من المهرجان، الذي بدأت فعالياته أمس الجمعة ويستمر حتى 8 سبتمبر على 11 مسرح بالقاهرة.

المهرجان أصدر 6 عناوين خلال الدورة الحالية

وكشف "الخطيب" عن أن المهرجان أصدر 6 عناوين خلال الدورة الحالية، تتنوع بين ترجمات لدراسات وأبحاث علمية في المسرح وعلومه، هي: "الفنون الأدائية والشتات العربي في أوروبا" تأليف د. عمر فرتات، و"تمثيلات الهجنة الثقافية في المسرح" تأليف د. شيماء مكرم، و"الأدائية" تأليف ايريكا فيشر ليشته وترجمة د. مروة مهدي عبيدو، و"فن المسرح" تأليف جيمس هاملتون ترجمة: أحمد عبدالفتاح، كما يصدر المهرجان أيضا كتاب «مهرجان أبوالهول (أول مهرجان ميتافيرس في العالم) تأليف هايل على المذابي، وكتاب "نظرية الدراماتورجيا" تأليف جانيك زاتوفسكي وترجمة أحمد عبدالفتاح.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

القاهرة للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي مطبوعات القاهرة للمسرح التجريبي موقع المهرجان وتطبيقه

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