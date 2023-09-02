محمد حماقى يتصدر ترند يوتيوب بأغنية "إيه السعادة دى"

تصدر المطرب محمد حماقي ترند يوتيوب بأحدث أغنياته "إيه السعادة دي" التي طرحها منذ يومين، فانضم بها لقائمة الأكثر مشاهدة مقتربًا من حصد مليون مشاهدة.

أغنية "إيه السعادة دي" من كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل، جيتار: مصطفى أصلان، ميكس وماستر: Luis Barrerajr، تسجيل جيتار- ستوديو دريم، مهندس صوت: خالد سند، ڤيديو: عمر عز.

وتقول كلمات الأغنية:

إيه السعادة دي

أنت بالنسبالي حبي الأبدي

أنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

أنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعُمري يهدي

إيه السعادة دي

أنت بالنسبالي حبي الأبدي

أنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

أنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعُمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وأنا ما صدقت

واهي جت فيك أنت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وأنا ما صدقت

واخترتك أنت

إيه السعادة دي

أنت بالنسبالي حبي الأبدي

أنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

أنت غالي عندي

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك أنت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالالي نعد

أمال أنا ليه مش شايف حد

تاني غيرك أنت

إيه السعادة دي

أنت بالنسبالي حبي الأبدي

أنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

أنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعُمري يهدي

