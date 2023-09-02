كشف ماوريسيو بوتشينيو المدير الفني لتشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريست مساء اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ولم يقم بوتشينيو بتغييرات عن تشكيل فريقه عن مواجهة لوتون في الجولة الماضية، حيث واصل الدفع برحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون.

وواصل موسيس كايسيدو الوافد الجديد البداية في منتصف الملعب بجوار إنزو فيرنانديز وكونور جالاكير.

التشكيل.. نيكولاس جاكسون وستيرلينج يقودان تشيلسي أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، كيلول

خط الوسط: جوستو، كالاجير، كايسيدو، إنزو، شيلول

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون

بينما جاء تشكيل نوتنجهام كالآتي:

حراسة المرمى: تيرنر

خط الدفاع: بولي، ورل، ماكينا

خط الوسط: أورير، مانجالا، دانيلو، أينا

خط الهجوم: ياتس، أيوني، جيبس وايت