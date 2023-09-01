الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسمياً.. كول بالمر في تشيلسي 7 سنوات

كول بالمر
كول بالمر

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع صانع الألعاب كول بالمر، قادمًا من مانشستر سيتي، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي اللندني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن بالمر وقع عقدًا مع تشيلسي، مدته سبع سنوات، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي، لينضم اللاعب إلى فريق ماوريسيو بوتشيتينو قبل المباراة المقبلة لـ «البلوز» في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنجهام فورست.

ومن جانبه، عبر كول بالمر، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف تشيلسي، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس للبدء ومن الرائع التوقيع. لقد انضممت إلى تشيلسي لأن المشروع هنا يبدو جيدًا وبسبب المنصة، سأحاول عرض مواهبي. إنه فريق شاب ومتعطش، ونأمل أن نتمكن من القيام بشيء مميز هنا".

ومن جانبه، قال المديران الرياضيان لورانس ستيوارت وبول وينستانلي: "يصل كول بخبرة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ويضيف المزيد من الجودة والتنوع إلى وحدة الهجوم لدينا".

وأضافا: "لقد أظهر موهبته وإمكاناته في البيئات الأكثر تحديًا وقدم أداءً على المستوى الدولي لإنجلترا هذا الصيف في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا. إنه بلا شك جاهز لهذه الخطوة التالية ونحن سعداء أنها ستكون مع تشيلسي".

انضم بالمر إلى أكاديمية مانشستر سيتي في مستوى أقل من 8 سنوات وانتقل عبر صفوف الشباب في النادي. لقد قاد فريق السيتي تحت 18 عامًا خلال موسم 2019/20 وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وسجل في المباراة النهائية ضد تشيلسي.

في الموسم الماضي، أثبت اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا نفسه كلاعب أساسي في الفريق الأول للسيتي. وشارك في 25 مباراة في جميع المسابقات وأنهى الموسم بصفته الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ثم واصل بالمر الاحتفال بالنجاح دوليًا، حيث حيث ساهم في تتويج إنجلترا، ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا، هذا الصيف.

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