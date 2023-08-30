الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع كول بالمر

كول بالمر
كول بالمر

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن كول بالمر لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سينتقل إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد خلالها أن تشيلسي توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع بالمر، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني + 5 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

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وأوضح فابريزيو أن المفاوضات سارت بشكل سريع بين الطرفين، بعد موافقة بالمر ومنحه تشيلسي الضوء الأخضر للانتقال للفريق.

وتابع رومانو إلى أنه سيتم تحديد موعد للكشف الطبي قريبًا.

بالمر أراد الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف، بسبب عدم حصوله على أدوار أساسية في الفريق الموسم الماضي.

وحظى بالمر باهتمام عدد من الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مثل برايتون ووست هام يونايتد.

وسجل بالمر هدفًا في مباراة كأس الدرع الخيرية أمام أرسنال، إضافة لهدف في شباك إشبيلية، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

كول بالمر بالمر مانشستر سيتى تشيلسى فابريزيو رومانو

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