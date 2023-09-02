محافظ الشرقية يصدر قرارات بتعيين رؤساء وسكرتيرى عموم للوحدات المحلية القروية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 7216 لسنة 2023 بتكليف رامز السيد محمد، من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالدرجة الثالثة التخصصية، بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، للقيام بتسيير أعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعدلية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 7217 لسنة 2023 بتكليف كل من: صابر دسوقي علي، الأولى التخصصية تمويل ومحاسبة، برئاسة مركز ومدينة منيا القمح للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة، وعبدالصادق مصليحي عبدالصادق، الثانية التخصصية تنمية إدارية للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة.

ولتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 7218 بتكليف يسري محمود شعبان من العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالدرجة الأولى التخصصية من العمل بوظيفته الحالية سكرتير الوحدة المحلية القروية بالروضة، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالروضة برئاسة مركز ومدينة فاقوس.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء وسكرتيري عموم الوحدات المحلية القروية ونتيجة المقابلات الشخصية التي تمت للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها لاختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كان قد أصدر القرار رقم 5927 لسنة ٢٠٢٣، بإنهاء تكليف عيد محمد عبد القادر يوسف، من العمل بوظيفته الحالية - رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا - برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق - على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف وليد محمد إبراهيم رايقة - من العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - بالدرجة الأولى التخصصية - التنمية الإدارية - للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية.