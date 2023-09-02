السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا سوريال بالقمر البابوى

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، نيافة الأسقف الأنبا سوريال، بمناسبة بدء خدمته الجديدة كأستاذ محاضر في الكلية الإكليريكية بولاية نيوجيرسي بأمريكا بعد أن خدم في إيبارشية لوس أنجلوس السنوات الماضية برعاية مطرانها نيافة الأنبا سيرابيون.
كما تطرق الحديث حول دور نيافته في لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي "WCC".
وقد شكره قداسة البابا وتمنى له التوفيق في مسئوليته الجديدة.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، مساء أمس الجمعة، نيافة الأنبا ديڤيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوإنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.


تم خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية في إيبارشيته.

وفي إطار سلسلة لقاءاته مع أساقفة الكنيسة، كان قد التقى أيضاً، الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، الذي قدم لقداسته تقريرًا عن العمل الرعوي بكافة جوانبه بإيبارشية المنصورة، كما استقبل الأنبا ديمتريوس مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين.


تم خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

*البابا يلتقي المطران أشود:


 كما التقى قداسته، المطران أشود مطران الأرمن الأرثوذكس في مصر، والسيد هراتشيا بولاديان السفير الأرمني في مصر، حيث قدما دعوة لقداسة البابا لحضور احتفالات صنع الميرون المقدس في أرمينيا في أكتوبر المقبل، ووعدهم بإرسال من ينوب عن قداسته في هذا الأمر.


كما تطرق الحديث إلى الحصار غير القانوني، وغير الإنساني لإقليم ارتساخ من قبل أذربيچان، وناشد قداسة البابا السلطات المعنية في دولة أذربيچان فتح ممر لاتشين في جنوب القوقاز من أجل سلامة الناس وحفظهم من شبح الجوع، حيث تم إغلاق هذا الممر الحيوي منذ ديسمبر ٢٠٢٢، راجيًا أن يسود السلام بين الدولتين الجارتين.



 

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