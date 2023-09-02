السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب والرياضة: مصر نسيج واحد دائمًا ولا فرق بين مسلم ومسيحى

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر"  من محافظة أسوان التي بدأت بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر وبدعم كبير من القيادة السياسية.

وفي كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في نجاح هذه المبادرة لمواجهة عادة الثأر السيئة، قائلاً: "كنا نحلم بهذا اليوم وإطلاق هذه المبادرة الهامة لحقن الدماء ومواجهة هذه العادة السيئة".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر دائماً نسيج واحد ولا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي لأن الجميع في وطن واحد يعملون جميعاً تحت رايته، لافتاً إلى أن وزارة الشباب قد انضمت لهذه المبادرة في عام 2018 لم نتردد لحظة في المشاركة وقدمنا كل الدعم والمساندة، مشيداً بالدعم الكبير من الرئيس السيسي واستجابته السريعة لابنة  الصعيد  ومبادرتها لحقن الدماء، مشيدا بالدور الكبير لمؤسسة مصر الخير وعلى رأسها الدكتور على جمعة، في نجاح هذه المبادرة ونشر التسامح.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير في تنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة بمراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر استحقاقًا في ضوء رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة للتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات سعياً نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

وفي كلمته، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، اهتمام المؤسسة بدعم الجهود الهادفة لتنمية الإنسان والتي تمثل العنصر الرئيسي في عمل المؤسسة في ست مجالات أساسية هي التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، مشيرا إلى أن أهمية الحفاظ على تنمية الإنسان وتطوير الآليات الكفيلة من أجل تحسين ظروف الحياة من كافة الاتجاهات وفي مقدمتها الاقتصادية والاجتماعية وما تشملها من علاقات أسرية مستقرة تعود بالفائدة على المجتمع، معلناً بداية ليوم صعيد بلا ثأر يوم التسامح ونسعى في هذا الطريق لوجه الله تعالى.

وقال الدكتور علي جمعة: "نجتمع اليوم لنحتفل بما فعلنا لا بما سنفعله وهذه المبادرة بدأت في عام 2013 وبدأ تعاون مصر الخير منذ 7 سنوات والنتائج أكثر من مبهرة مجموع الحالات أكثر من 700 حالة أوقفنا فيها عادة الثأر الذميمة وهذه النتائج فوق الخيال، وهذا ليس فعل بشر، بل فعل توفيق من الله تعالى فما على البشر العمل وقد أعطانا الله تعالى أنه يرضى عن هذا العمل".

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن مؤسسة "مصر الخير" كانت سباقة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وفي مقدمتها مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة وتم الوصول إلى 160 مبادرة لنشر القيم المجتمعية، منها مبادرة للنظافة ومبادرة لرعاية المسنين مبادرة لحماية الفتيات من التحرش مبادرة لنشر السعادة والعديد من المبادرات الأخرى وتحولت المبادرات لمشاريع علمية.

وزير الشباب والرياضة وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة مصر الخير درع التسامح صعيد بلا ثأر الصعيد

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