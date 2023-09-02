أيمن الجميل: إنجازات مبادرة حياة كريمة فى الصعيد تدعو للفخر وتنهى مرحلة تهميش الجنوب

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A " للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إنجازات المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى الريف المصرى، مبادرة حياة كريمة، تدعو للفخر لأنها أنهت عهودا من التهميش طالت صعيد مصر على مستوى الخدمات والبنية الأساسية والتخطيط ووضع خارطة طريق تنموية للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تصب اهتمامها على تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن فى 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، وتولى اهتماما خاصا لقرى محافظات الصعيد الأقل حظا فى التنمية.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن البيانات الرسمية حول إنجازات المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، توضح كيف استحوذت محافظات الصعيد على النسبة الأكبر من جملة الاعتمادات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، حيث وصلت نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي 97.3%، ووصلت نسبة تنفيذ الوحدات الصحية 90.2%، ووصلت نسبة إنشاء المدارس 48.8%، ووصلت نسبة تنفيذ الرصف ورفع كفاءة الطرق 85.2%، وفي مجال الري تم تنفيذ 247 مشروعًا، إلى جانب تأهيل ترع بأطوال 2470 كيلومترًا وبتكلفة وصلت 8.60 مليارات جنيه، فضلًا عن إنشاء وإحلال وتجديد 4179 منشأة صناعية على المجاري المائية، وتطوير الري في الأراضي القديمة، وإنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطى وتوسعة المصارف المكشوفة، وأيضًا تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.60 مليون فدان.

وأشار أيمن الجميل إلى أن مبادرة حياة كريمة فى محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، خلقت واقعا جديدا على مستوى تنمية القرى، ووصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى بقرى سوهاج، 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 4 ملايين من الخدمات والمشروعات المتنوعة التي تقدمها المبادرة في كل المجالات: البنية التحتية، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، ومشروعات التبطين، وبناء مدارس، وإعادة تأهيل منازل، ومشروعات المياه والكهرباء.

وبلغ عدد المشروعات التي يتم تنفيذها بقرى محافظة أسيوط 1930 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 43 مليارًا و598 مليون جنيه، تضمنت مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والأبنية التعليمية والمجال الزراعى والتنمية المحلية والرى وتوصيل الغاز ورصف الطرق ومحطات الكهرباء وإنشاء المجمعات السكنية، فضلًا عن مشروعات سكن كريم وإنشاء الأسواق والمواقف التى تخدم المجتمعات المحلية، أما محافظة المنيا، فتغطى المبادرة 192قرية و757 تابعا لها بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن "حياة كريمة" لا تتوجه لإعادة تأهيل المساكن أو البنية التحتية والطرق وأنظمة الرى فقط بل تعتمد أيضا خدمة الإنسان القاطن فى الريف من خلال المبادرات المتوالية التي يستفيد منها ملايين المواطنين الأكثر احتياجًا، مثل مبادرة «وصل الخير» والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون مواطن، ومبادرة «راجعين نتعلم» والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، وأيضًا مبادرة «التعليم حياة» التي استفاد منها 24 ألف مواطن ومبادرة «أنت الحياة» -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن، ومبادرة «يدوم الفرح» والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج و استفاد من المبادرة 800 فتاة. ومن الناحية التعليمية؛ تم إنشاء 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة، ومحو أمية 74091 مواطنا.