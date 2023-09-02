بعد تنصيب نجيما.. الجيش فى الجابون يعلن إعادة فتح الحدود بشكل فورى

أعلن الجيش في الجابون، السبت، عن إعادة فتح الحدود بشكل فوري، حسبما أوردت وكالة فرانس برس.

وكان الجيش الجابوني أعلن، أمس، أن مراسم تنصيب قائد الانقلاب الجنرال برايس أوليجي نجيما "رئيسا انتقاليا" ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية، بعدما أطاح قادة الانقلاب بحكم علي بونجو أونديمبا.

وكان الجيش أعلن عن الانقلاب بعد لحظات على إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونجو بولاية ثالثة في انتخابات السبت مع حصوله على 64.2% من الأصوات.

وأعلن القادة الجدد الذين أطلقوا على أنفسهم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" إلغاء نتائج الاقتراع التي قالت المعارضة إنها مزوّرة، وقالوا: إن الانتخابات "لم تفِ بشروط الاقتراع الشفاف والموثوق والشامل الذي كان يأمل به سكان الجابون".

ولاحقا أعلن القادة الجدد وضع بونجو قيد الإقامة الجبرية و"أحيل إلى التقاعد".

إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل

والجمعة، أكد أولريك مانفومبي، الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، التي تضم قيادات الجيش، أن الجنرال أوليجي قرر أيضا إنشاء "مؤسسات انتقالية على مراحل"، مؤكدا أن البلاد "ستحترم كل التزاماتها" الداخلية والخارجية.

ووسط أجواء احتفالية في الدولة الغنية بالنفط، عيّن قادة الانقلاب قائد الحرس الجمهوري الجنرال برايس أوليجي نجيما "رئيسا للمرحلة الانتقالية" في الجابون.

كما أعادوا خدمة الإنترنت وبث ثلاث وسائل إعلام فرنسية بعدما قطعته حكومة بونجو مساء السبت.

لكنهم أبقوا حظر التجوّل المفروض من السادسة مساء حتى السادسة صباحا "للمحافظة على الهدوء والسلام"، كما واصلوا غلق حدود البلاد.

وينتظر سكان الجابون والمجتمع الدولي معرفة المدة التي ستبقى فيها البلاد تحت الحكم العسكري والكيفية التي ستعاد من خلالها السلطة إلى المدنيين.

في السياق، قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يرفض الاستيلاء على السلطة بالقوة في الجابون ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.