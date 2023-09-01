إيكواس: يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى توحيد جهودهما لعودة النظام الدستورى بالجابون

أدان رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا "إيكواس"، قيام مجموعة من الضباط العسكريين في الجابون بالاستيلاء على السلطة، داعية إلى الحفاظ على سلامة الرئيس علي بونجو.

وقالت مجموعة إيكواس في نبأ عاجل نقلته فضائية القاهرة الإخبارية منذ قليل، يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي توحيد جهودهما لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الجابون، معلنة عن اجتماع استثنائي ثانٍ لدول المجموعة الإثنين المقبل لبحث التطورات في البلاد.

وسيطر ضباط الجيش في الجابون على السلطة، قائلين إنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، وأنهم "بسبب تدهور متواصل للحماية الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، قرر الخميس، تعليق مشاركة الجابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي وقع الأسبوع الجاري.