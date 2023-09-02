رفع 850 طن مخلفات وتمهيد الطرق في 4 مراكز بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة مستمرة بصفة يومية بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى النظافة وتقديمها بشكل ‏لائقة وتوفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

حملات النظافة في 4 مراكز

وأشار المحافظ إلى أن الوحدات المحلية بمراكز: ديروط، والبداري، والقوصية، وأبنوب، نفذت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع و الميادين بالمدن والقرى التابعة لها، وهو ما أسفر عن رفع 850 طن مخلفات خلال حملات النظافة.

كما تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك تحت إشراف ومتابعة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، واللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عبدالرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى كل في نطاق عمله وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات

حملات إزالة المخلفات