خبير سياحى: قفزة كبيرة فى الحجوزات الفندقية بفضل مهرجان العلمين

كشف محمد فاروق الخبير السياحي، عن كيفية استغلال نجاح مهرجان العلمين للترويج للسياحة، لافتًا إلى أن مهرجان العلمين جرى تنظيمه بشكل صحيح ودون أخطاء وكانت ردود الأفعال عليه سريعة جدا، إذ بدأ الترويج له في شهر مايو بمعرض السياحة العربية في دبي.

زيادة الحجوزات الفندقية

وأضاف فاروق، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "مع أول حفل للمهرجان قفزت الأرقام، فقد زادت حجوزاتنا الفندقية بنسبة 50% من السوق العربية بجميع فنادق العلمين وخارج العلمين، وكل هذه المنطقة تجاوزت نسبة الإشغال فيها 100%".

ولفت إلى أن مهرجان العلمين كشف عن مقصد سياحي جديد، وتوجيه الأنظار إليه، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يفضل وجود مثل هذه الفعاليات.

وتابع: "نشعر بتأثيرها في فعالياتنا، وعندما يتم تنظيم فعالية في أي دولة بالعالم تتجه لها حركة السياحة بشكل كبير جدا".