السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير أثرى يكشف تفاصيل التذكرة الموحدة لزيارة المناطق الأثرية

 مجدي شاكر الخبير
 مجدي شاكر الخبير الأثري

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن رئيس الوزراء افتتح منذ يومين عدة مشروعات لترميم الأماكن الأثرية كسور مجرى العيون والكنيسة المعلقة وبوابة عمرو ومعبد بن عذرا، مشيرًا إلى أن المصريين والأجانب بإمكانهم زيارة تلك الأماكن الآن.

وأضاف شاكر، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أطلقت التذكرة الموحدة التي تتيح على الزوار زيارة المتحف القبطي أو المتحف الإسلامي أو المتحف المصري في الفترة من اليوم وحتى أول أكتوبر، مؤكدًا على أن تلك التذكرة سوف تعود بالنفع على الزوار المصريين والأجانب.

التقويم المصري الأقدم في التاريخ

وأتم مجدي شاكر الخبير الأثري حديثه، قائلًا إنه يجب على كل المصريين أن يزوروا مجمع الأديان مثل سور مجرى العيون والكنيسة المعلقة وبوابة عمرو ومعبد بن عذرا.

الخبير الأثري كبير الأثريين بوزارة الآثار مجدي شاكر المتحف القبطي المتحف الإسلامي المتحف المصري

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