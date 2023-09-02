السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

7 مراحل لعودة سلطان النيادى من الفضاء.. تعرف عليها

رائد الفضاء الإماراتى
رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى

يستعد فريق "كرو-6” للعودة إلى الأرض بعد أن أمضى 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أنجز أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء.

ووفقاً لما أكدته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة "سبيس إكس"، فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة "دراغون" عن المحطة لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك وفقا لظروف الطقس.

وفي صباح اليوم التالي 4 سبتمبر وفي تمام الساعة 7 صباحا بتوقيت الإمارات، تبدأ مرحلة حرق خارج المدار، على أن يجري الهبوط على الأرض في موعد لا يتجاوز الساعة 8:07 صباحا بتوقيت دولة الإمارات.

7 مراحل قبل العودة

وحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة "دراغون" التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل:؛ الأولى تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية. ثم اشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار. وانفصال قاعدة المركبة.

أما المرحلة الرابعة فتتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة، ثم الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض. وفتح مظلات المركبة. وأخيرا هبوط المركبة دراغون في الماء.

وقالت "سكاي نيوز" إنه بعد تسخير نفسه لإنجاز أكثر من مائتي تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تصيب الرواد في الفضاء، يتأهب سلطان النيادي للعودة إلى كوكب الأرض بنتائج علمية هامة.

النيادي يغرد

وكان النيادي كتب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: بدأنا المهمة زملاء واليوم نختمها إخوة.

وأضاف: من أجمل الأشياء اللي تحققت لي خلال هذه الأشهر الستة هي أني كسبت عائلة ثانية.. كسبت إخوة عشت معهم اللحظات الحلوة والصعبة.. تبادلنا الخبرات.. تشاركنا عاداتنا وثقافاتنا.. وصنعنا ذكريات لا تنسى.

كرو-6 الفضاء محطة الفضاء الدولية سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي سبيس إكس ناسا

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