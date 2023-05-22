لقاء عربي - عربي خارج الأرض.. رائد الفضاء الإماراتي يستقبل الرواد السعوديين

استقبال رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي المتواجد في محطة الفضاء الدولية، اليوم - الاثنين - رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني بعد أن وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في حدث فريد، حيث نشرت الهيئة السعودية للفضاء على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" لقطات توثق استقبال رائد الفضاء الإماراتي وزملائه للوافدين السعوديين الجدد.

وعلقت الهيئة السعودية للفضاء على حسابها الشخصي قائلة: "طاقم محطة الفضاء الدولية يستقبلون رائدا الفضاء السعوديان على متن المحطة، للشروع في أداء مهمتهم العلمية لخدمة البشرية"، وأظهرت اللقطات الأولية لوصول رواد الفضاء السعوديين رفقة رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية بعد التحام مركبتهم بالمحطة، حيث يقضي رواد الفضاء السعوديين والأمريكيين 8 أيام تقريبًا قبل عودتهم إلى الأرض، في مهمة خاصة أطلقتها شركة أكسيوم سبيس الأمريكية، من ولاية فلوريدا.