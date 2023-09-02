منتخب مصر لكرة السلة يخسر أمام نيوزيلندا ويفقد فرصة التأهل المباشر لأوليمبياد باريس

فقد منتخب مصر الأول لكرة السلة فرصة التأهل المباشر لدورة باريس الأوليمبية 2024 بعد هزيمته أمام منتخب نيوزيلندا 88– 86 في مرحلة تحديد المراكز من 17 إلى 32 ببطولة العالم المقامة في الفلبين واليابان وإندونيسيا، خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي حتى 10 سبتمبر الجاري.

هزيمة منتخب مصر منحت منتخب جنوب السودان بطاقة التأهل لدورة باريس الأوليمبية بعد فوزه على أنجولا بنتيجة 101- 78، ليكتفي منتخب مصر بخوض ملحق جديد من أجل التأهل لدورة باريس الأوليمبية.

تقدم منتخب مصر 9- 4 في بداية الفترة الأولى ثم تعادل المنتخب النيوزيلندي 9– 9، واستمر التعادل 17 -17 ثم عاد منتخب مصر للتقدم بنتيجة 25– 20، وأنهى الفترة الأولى لصالحه 25- 22.

في بداية الفترة الثانية سجل منتخب نيوزيلندا 13 نقطة متتالية وتقدم 35- 25، وبعد صيام 4 دقائق تغير الوضع وتوقف منتخب نيوزيلندا، وسجل عمرو زهران نقطة من رمية حرة، ثم سجل عاصم مرعي وإيهاب أمين وأنس أسامة 8 نقاط، ليتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 35- 34 ثم اتسع الفارق إلى عشر نقاط 45-35، وانتهت الفترة الثانية بتقدم منتخب نيوزيلندا بنتيحة 47 -35.

خلال الدقائق الأربع الأولى في الفترة الثالثة، نجح منتخب مصر في تقليص الفارق إلى خمس نقاط 53- 48 ثم اتسع الفارق إلى 8 نقاط 64– 56، وانتهت الفترة الثالثة بتقدم منتخب نيوزيلندا بفارق 7 نقاط 68– 61.

في بداية الفترة الرابعة عاد الفارق إلى 12 نقطة 75- 63 ثم تقلص إلى ست نقاط 80– 74 ثم إلى نقطتين 82– 80، وبثلاثية لإيهاب أمين تقدم منتخب مصر 83 -82 لكن المباراة انتهت بفوز نيوزيلندا 88– 86.

الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر اختار 12 لاعبًا للمشاركة في البطولة، وهم: عمرو الجندي وآدم موسى وأنس أسامة وإيهاب أمين وباتريك وخالد عبدالناصر ويوسف شوشة وعاصم مرعي وعمر طارق وعمر هشام وعمرو زهران وكريم حاتم.