السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كهرباء الإسكندرية تستقبل وفدا تنزانيا لزيارة مركز البيانات بالشركة

الوفد التنزاني خلال
الوفد التنزاني خلال الزيارة

استقبل المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الموافق 2/9/2023  وفد من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا.

 

وشملت الزيارة تفقد الوفد التنزاني مركز البيانات ( Data Center ) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء 
يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لعدد (18) متدرب يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب  بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .

 


وكان في إستقبالهم  بمركز البيانات مجموعة من قيادات الشركة بقطاع التدريب وقطاع النظم والمعلومات وممثلي العلاقات العامة بقطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

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و قام المختصين بشرح الخدمات التي يقدمها مركز البيانات فرع الشركة بسموحة 
قد أبدى المتدربين من الوفد التنزاني إعجابهم بالتطور الهائل في مجال تكنولوجيا البيانات والمعلومات الموجودة بالمركز.

فيما أنهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء المرحلة الأولي من  تطوير القري والنجوع الواقعة في نطاق عمل الشركة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث أعدت الشركة الدراسات والرسومات والتصميمات الفنية الخاصة بعمليات تطوير الشبكة الكهربائية للقرى والنجوع الواقعة داخل المبادرة .

ووفق تقرير اطلعت عليه “الدستور” حول الموقف التنفيذي لعمليات التطوير التي تتم في 4 مراكز رئيسية  تقع جميعها في مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تهدف عملية التطوير إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقري والنجوع طبقا لأعلي الأسس والمعايير الفنية لتوفير أفضل خدمة وأعلى جودة ممكنة لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

ويتم تنفيذ عمليات التطوير في 4 مراكز رئيسية يتبعها 55 نجع وقرية وهي «مدينة برج العرب ويتبعها 8 نجوع ، وقرية أبو صير ويتبعها 13 نجع، وقرية الغربانيات ويتبعها 18 نجع، وقرية بهيج وتبعها 16 نجع».

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