"طفلة الإسكندرية" قفزت من الطابق الخامس هربا من والدها

شهدت منطقة الدراسية بالهانوفيل غرب الإسكندرية، إصابة طفلة عمرها 11 سنة بكسور وإصابات بالغة إثر قفزها من شرفة الطابق الخامس بعقار هربًا من والدها أثناء تعديه عليها بالضرب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

بداية الواقعة بلاغ من مستشفى العجمي

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى العجمي العام يفيد وصول الطفلة "ج.م.م" 11 سنة، طالبة، مصابة بكسور بالحوض والقدمين إثر سقوطها من أعلى عقار.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبسؤال والدها المدعو "م.م.ع" 40 سنة، سائق، مقيم بمنطقة الدرايسة، قال إن ابنته المذكورة ألقت نفسها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الخامس، وبرر الأب في التحقيقات إقدام ابنته على إلقاء نفسها من الشرفة بسبب تعديه عليها بالضرب لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية وترك زوجته المنزل، أيد الواقعة شقيقة الطفلة.

خال الطفلة يتهم الأب بالتسبب في الواقعة

فيما اتهم "ي.إ.ج"، 44 سنة، صاحب شركة خاصة، "خال الطفلة" مقيم مقيم دائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة والدها المذكور بالتسبب في حدوث إصابتها، تحرر المحضر رقم 9682 لسنة 2023 إداري الدخيلة، وقررت النيابة العامة التحفظ على والد المصابة وسرعة تكلف المباحث بالتحري عن الواقعة وسؤال الطفلة المصابة، وشهود العيان.

كانت قد قررت نيابة المنتزة أول بالاسكندرية، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة سقوط موظف من الطابق ال 11 بإحدى العقارات بمنطقة سيدى بشر شرق الاسكندرية، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وبندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان الذين قرروا ان المذكور كان يمر بحالة نفسية سيئة، واقدم على التخلص من حياته، حيث ودع أولاده برسالة مؤثرة قائلا "عايزن منى حاجة.. انا ماشى" ثم غافلهم والقى نفسه من شرفة الشقة.

تلقى اللواء خالد البروى مساعد الوزير، مدير امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد مصرع موظف إثر سقوطه من أعلى من الشقة سكنه، بمنطقة سيدى بشر دائرة القسم.