السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري الصحة الإنجابية: 66% من السيدات فقط يستخدموا خدمات تنظيم الأسرة

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة

قال عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، إن الحملات الخاصة بالإنجاب هامة للغاية وفي وضعها الصحيح لابد أن يعرف المواطن أن الدولة توفر شبكة من الوحدات الصحية داخل كافة قرى الصعيد بالمقاييس الدولية، وضرورية لتنظيم الأسرة والإنجاب.

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية" إكسترا نيوز"، أن حملة " حقك تنظمي" تستهدف تنظيم الإنجاب والأسرة، من خلال عقد حملات توعوية وتثقيفية، 66% فقط يستخدموا خدمات تنظيم الأسرة، 14% من السيدات قد يصل عددهم إلى 4 مليون سيدة لا يريدون أطفالا، لكنهم لا يستخدمونها.

انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي"

وأوضح الشيتاني، أن حملات تنظيم الأسرة تخرج للمجتمع، وتقرب من الناس من خلال القوافل الطبية، التي تضم الممرضات والصيادلة، والأطباء المشاركين فيها، ومن ثم فهذه الحملات تلبي الطلبات، وتسد احتياج فئات معينة، لافتا إلى أن المستخدمين الجدد لوسائل منع الحمل سنويا ينقطعوا عن الاستخدام بعد فترة، بسبب عدم حصول السيدة على جميع المعلومات المطلوبة عن الوسيلة المستخدمة.

 

استشاري الصحة الإنجابية عاطف الشيتاني تنظيم الأسرة “أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة” جهود الدولة

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