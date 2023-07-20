استشارى الصحة الإنجابية: "2 كفاية" يهدف لملء الفجوات الموجودة فى العمل المجتمعى

قال الدكتور عاطف الشيتاني، استشاري الصحة الإنجابية، إن دور وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة "٢ كفاية"، أصبح لاعبًا جديدًا لم يكن موجودًا على مر العقود سابقًا، حيث إن الحمل وتنظيم الأسرة كانا على وزارة الصحة والسكان وحدها، والوضع حاليًا أصبح أفضل بكثير عما سبق مع دخول شركاء جدد.

وأضاف استشاري الصحة الإنجابية، خلال مداخلة هاتفية برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التضامن من خلال مشروع "2 كفاية" تحاول قدر المستطاع أن تملء الفجوات الموجودة في العمل المجتمعي، لرفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، منوهًا بأن 2 كفاية شعار للنصح وليس إجباريًا على المواطنين.

وأوضح أن البرنامج المصري لتنظيم الأسرة يعتمد دائمًا على تعزيز قدرة الأسر على اتخاذ قرار رشيد وواعٍ دون إجبار، موضحًا أن هذا الشعار معه شعار جديد بدأ مع حملة السكان الفترة الماضية وهو "عشان ولادكم احسبوها صح" وهو يعطي فرصة التفكير للأسر.