ريال سوسيداد يُعلن ضم أودريوزولا من ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن رحيل لاعبه الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، في ختام الميركاتو الصيفي.

ريال مدريد يُعلن رحيل أودريوزولا وانضمامه إلى ريال سوسيداد

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس" –تويتر سابقًا-، حول رحيل لاعبه الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

من جهته؛ أصدر نادي ريال سوسيداد الإسباني بيانًا رسميًا أيضًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلالها تعاقده مع ألفارو أودريوزولا، بعقد لمدة ست سنوات، حتى عام 2029.

ولم يُعلن الناديان عن قيمة الصفقة، ولكن حسب التقارير الواردة من إسبانيا، فإن ألفارو أودريوزولا انتقل إلى صفوف ريال سوسيداد مقابل مليون ونصف المليون يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز والمتغيرات.

ماذا قدم ألفارو أودريوزولا في مسيرته الكروية؟

يُذكر أن المدافع الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق ريال سوسيداد في عام 2017، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2018، ليقضي خمس سنوات، ولكن تمت إعارته مرتين خلال هذه الفترة.

المرة الأولى كان أودريوزولا مُعارًا إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم في عام 2020، والثانية إلى فيورنتينا الإيطالي في موسم 2021/ 2022، ولكنه عاد بعد ذلك في الموسم الماضي إلى ريال مدريد ولم يشارك كثيرًا وفشل في حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

ورغم عدم المشاركة، ولكن حصد أودريوزولا العديد من الألقاب مع ريال مدريد، حيث توّج بألقاب الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

كما حصد ألفارو أودريوزولا لقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع بايرن ميونخ خلال فترة إعارته في قلعة العملاق البافاري.