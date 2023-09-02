السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال سوسيداد يُعلن ضم أودريوزولا من ريال مدريد

ألفارو أودريوزولا
ألفارو أودريوزولا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن رحيل لاعبه الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، في ختام الميركاتو الصيفي.

ريال مدريد يُعلن رحيل أودريوزولا وانضمامه إلى ريال سوسيداد

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس" –تويتر سابقًا-، حول رحيل لاعبه الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا، عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

من جهته؛ أصدر نادي ريال سوسيداد الإسباني بيانًا رسميًا أيضًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلالها تعاقده مع ألفارو أودريوزولا، بعقد لمدة ست سنوات، حتى عام 2029.

ولم يُعلن الناديان عن قيمة الصفقة، ولكن حسب التقارير الواردة من إسبانيا، فإن ألفارو أودريوزولا انتقل إلى صفوف ريال سوسيداد مقابل مليون ونصف المليون يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز والمتغيرات.

 

txt

كلاكيت خامس مرة.. يورجن كلوب: محمد صلاح مستمر مع ليفربول

txt

باريس سان جيرمان يُعلن ضم كولو موانى من آينتراخت فرانكفورت

 

ماذا قدم ألفارو أودريوزولا في مسيرته الكروية؟

يُذكر أن المدافع الإسباني، صاحب الـ27 عامًا، قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق ريال سوسيداد في عام 2017، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2018، ليقضي خمس سنوات، ولكن تمت إعارته مرتين خلال هذه الفترة.

المرة الأولى كان أودريوزولا مُعارًا إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم في عام 2020، والثانية إلى فيورنتينا الإيطالي في موسم 2021/ 2022، ولكنه عاد بعد ذلك في الموسم الماضي إلى ريال مدريد ولم يشارك كثيرًا وفشل في حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

ورغم عدم المشاركة، ولكن حصد أودريوزولا العديد من الألقاب مع ريال مدريد، حيث توّج بألقاب الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.

كما حصد ألفارو أودريوزولا لقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا مع بايرن ميونخ خلال فترة إعارته في قلعة العملاق البافاري.

أودريوزولا ألفارو أودريوزولا ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

بعد 20 يومًا من الزفاف.. "سلوى" تطلب الخلع من "الزوج الخلوق": ابن أمه

ضبط "سيارة الملايين" على طريق الفيوم الصحراوي

بترديد "يحيا السيسى".. انطلاق مؤتمر "صعيد بلا ثأر" فى أسوان

قرار جديد من المحكمة فى قضية "قتل طبيب الساحل"

"التعليم" ترفض جميع طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله