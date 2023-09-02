بدء المقابلات الشخصية لوظائف تعليم البحر الأحمر

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الاحمر، اليوم السبت، بمقر الديوان العام للمديرية أعمال اللجنة المشكلة لاختيار القيادات التعليمية، برئاسة الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وذلك لاختيار مديري وقيادات الإدارات التعليمية؛ مدير إدارة تعليمية _ وكيل إدارة تعليمية _ موجه عام _ موجه أول _موجه مادة / نشاط.

وتم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظائف، وذلك وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً.

وأوضح الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة من المديرية تسعى دائما لإختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية، ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتاً إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للعملية التعليمية.

وأوضح أن المقابلات تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم، والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها فضلاً عن تقارير تقييم الأداء، والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بكل إدارة تعليمية مرشح لها.

البحر الأحمر تستعد للعام الدراسي الجديد

كانت قد عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً مع مدير عام التعليم العام، ومدير عام التعليم الفني، ومدير عام الشئون التنفيذية ، والشئون القانونية ، والموارد البشرية الأمــن ، والتخطيط والتعليم ( الابتدائي – الإعدادي – الثانوي – الخاص )، وذلك لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأكد وكيل تعليم البحر الاحمر على أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب، وبشرط توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم بضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس المحافظة والمنشآت التعليمية، بالإضافة إلى المتابعة الجيدة للموقف التنفيذي للصيانة البسيطة والشاملة، والإنشاءات الجديدة بالمدارس "رفع كفاءة – احلال كلى – احلال جزئي – انشاء جديد".

كما أكد على أهمية رفع مخصصات كل إدارة تعليمية وسرعة توزيعها على المدارس ( كتب المنظومة – المرحلة الاعدادية – التعليم الفني ) وموقف الكتب المترجمة ( للمدارس الرسمية للغات )، مع ضرورة الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية.