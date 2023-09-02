مع ختامه.. كيف تفاعل الجماهير مع مهرجان العلمين؟ "تحليل بيانات"

تختم اليوم فعاليات مهرجان العلمين، وذلك وسط تفاعل جماهيري ضخم وإشادة واسعة بالمستوى الذي ظهرت عليه المدينة والمهرجان الذي اعتبر الأكبر في الشرق الأوسط طوال أيام المهرجان.

ويذكر أن مهرجان العلمين بدأ في 13 يوليو وكان من المقرر له الانتهاء في 26من أغسطس، ولكن نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير عليه تم مدّ فترته إلى 2 سبتمبر.

ونرصد في "الدستور" تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المهرجان، وذلك باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات.

فباستخدام أداة تحليل البيانات social searcher التي تبحث في 11 أداة تبين أنه تم تداول 194 منشور يحمل اسم مهرجان العلمين.

أما باستخدام أداة تحليل البيانات tweet binder تبين تداول 200 تغريدة حول مهرجان العلمين احتلت فيهم التغريدات التي تحمل الصور واللينكات المركز الأول إذ وصلت إلى 113 تغريدة، تلتها إعادة التغريد التي بمعدل 83 تغريدة، وجاءت في المركز الثالث التغريدات النصية بمعدل 4 تغريدات فقط.

وكانت حفلة أمس الجمعة 1 سبتمبر للفنان "ويجز" في العلمين آرينا، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الحاضر بالرقص والغناء على أغانيه، أما حفل فرقة "شارموفرز" من المقرر أن تكون اليوم 2 سبتمبر في مسرح العلمين.

وقد شهد مهرجان العلمين انطلاق عدد كبير من الحفلات التي ترضي جميع الأذواق الفنية، لعدد من الفنانين المصريين والعرب.

إذ قدم المهرجان حفلات للعديد من أشهر النجوم العرب من بينهم الفنان تامر حسني، وحكيم، وأحمد سعد، وراغب علامة، وإليسا، ونانسي عجرم، كما حرص على حضور المهرجان العديد من الضيوف والزائرين من مختلف دول العالم.

إلى جانب ذلك شهدت مدينة العلمين خلال المهرجان احتفالات وفاعليات جديدة ومتنوعة، كالمسابقات الرياضية في رياضة التجديف، والجودو، وكذلك تحدي الجيل الذهبي بمشاركة لاعبين من المنتخب الوطني ومشاركة متسابقين من مختلف دول العالم.

كما قدم المهرجان الفنون الشعبية و التراثية من خلال عدد من الفرق الشعبية التي قدمت مختلف العروض بعطلات نهاية الأسبوع بدءاً من الخامسة مساء في كل عطلة.

وقد شهد الجميع بالتنظيم الهائل لمهرجان العلمين ولم تورد أيًا من الشكاوى حوله، بل اتصفت حفلاته جميعها على مر أيامه بنفاذ تذاكرها سريعًا.

بداية حفلاته مع تامر حسني

ويُذكر أن النجم تامر حسني كان أول من افتتح مهرجان العلمين بحفله الأسطوري الذي سجل لحظة للدخول إلى المسرح بطريقة هوليوودية غير مسبوقة.

إذ كانت انطلاقة النجم تامر حسني الأسطورية في الحفل من خلال الدخول على طريقة النجم الخارق "تاج" وارتفاعه عن الأرض لأكثر من 40 مترًا، وذلك وسط الألعاب النارية بطريقة عالمية، بالإضافة إلى تجهيزات مميزة للمسرح وكذلك معدات الصوت والضوء والتي استطاعت أن تبهر الجميع.

واستمر النجم تامر حسني في الغناء حينها لمدة تجاوزت ساعتين وذلك وسط هتافات كبيرة من الجماهير وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، ثم توالت بعد ذلك حفلات المهرجان والتي وصلت إلى 32 حفلة.