تعرف على مخصصات تنمية الصعيد خلال 2023/ 2024

بعد سنوات من المعاناة وندرة الخدمات والمشروعات التنموية، والافتقار للرؤية المتكاملة لتنمية صعيد مصر الذي يعد من ضمن المناطق الغنية بالثروات، حرصت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن يكون الاهتمام بالصعيد وشبابه على رأس أولويات الدولة.

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن مخصصات تنمية الصعيد خلال 2023/ 2024 والتي جاءت كالتالي:

جهود الدولة فى تنمية البنية التحتية للصعيد:



- تم تخصيص نحو 24.9 مليار جنيه لمحافظات وسط الصعيد.

- القيمة المخصصة تقدر بنسبة 34.9% من إجمالي الاستثمارات المخصصة للصعيد.

- تم تنفيذ العديد من المشروعات في محافظتي الوادي الجديد وأسيوط.

- تم إنشاء ورصف طرق حيوية وشبكات طرق وخطوط اتصالات.

- تم استكمال طريق العائلة المقدسة وإنشاء 400 قرية كظهير صحراوي.

- تم تنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي في أسيوط.

- تم تطوير المناطق غير الآمنة في محافظة الوادي الجديد.

- تم إنشاء ورصف 14 كيلومترًا من الطرق في الواحات البحرية بالوادي الجديد.