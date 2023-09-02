السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة من التدريبات اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، منح اللاعبين راحة من المران اليوم السبت.
ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدًا الأحد بصورة طبيعية ووفقًا للبرنامج التدريبي.
وجاء قرار مارسيل كولر؛ من أجل منح اللاعبين قسطًا من الراحة، بعد التدريبات القوية التي خاضها الفريق منذ وصوله إلى النمسا يوم الإثنين الماضي؛ من أجل خوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

جولة حرة للاعبي الأهلي في فيينا 

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي قرر السماح للاعبي الأهلي بالقيام بجولة حرة في مدينة فيينا، اليوم السبت على هامش معسكر إعداد الفريق المقام حاليًا في النمسا.
 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم مرانه الجماعي الذي أقيم مساء أمس، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًا في النمسا.

وقسم الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر اللاعبين إلى مجموعتين خلال المران المسائي.

وقامت المجموعة الأولى بأداء تدريبات بدنية خفيفة داخل أرضية الملعب، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفنى. 

فيما أدت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق تدريبات داخل الجيم تحت إشراف مخطط أحمال الأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

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