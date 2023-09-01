الأهلي يختتم مرانه المسائي في معسكر النمسا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خلال المران المسائي.

وقامت المجموعة الأولى بأداء تدريبات بدنية خفيفة داخل أرضية الملعب، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفنى.

فيما قامت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق بأداء تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف مخطط أحمال الأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

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الخطيب شاهد على المران الصباحي في النمسا

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد حرص على حضور المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وقام رئيس النادي الأهلي، بتحفيز اللاعبين ودعمهم خلال فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووصل رئيس النادي الأهلي إلى معسكر الإعداد مساء الخميس، واستقبله خالد بيبو مدير الكرة، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق وباقي أعضاء الجهاز المعاون.

ويتدرب الأهلي على فترتين يوميًا خلال معسكر الفريق المقام حالسًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

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مباراة ودية مع بطل سلوفينيا

ويختتم الأهلي معسكر الحالي، بمواجهة ماريبور بطل الدوري السلوفيني في إطار معسكر الإعداد الحالي، يوم الثلاثاء المقبل قبل ختام المعسكر يوم الأربعاء.

ومن المحتمل خوض الفريق مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم 11 سبتمبر الجاري قبل خوض مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر.