لدعم النشء.. انطلاق دورى الأحياء الشعبية والنوادى الصغيرة بالغردقة

شهد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وممدوح خليفة على، وكيل المديرية للرياضة، انطلاق فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في خماسي كرة القدم، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية" من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وينظم الدوري الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وأكد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة.

وأوضح ممدوح خليفة، وكيل المديرية للرياضة، أنه أقيمت مباريات الجولة الأولى (مجموعة الغردقة)، والتي تضم فرق (رد سي- السقالة- مجاهد- شارع المدارس- شارع شيري- الزراعة- الشهر العقاري- المحترفين- الرحلات- الميناء- حفر الباطن).



ختام فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية لبناء الوعى بالاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

على جانب آخر، اختتمت الإدارة المركزية للتعليم المدنى فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية لبناء الوعى بالاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، تحت شعار "القائد النبيل" بالمدينة الشبابية بالغردقة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واستمرت فعاليات الملتقى لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمشاركة مجموعة من طلاب الجامعات بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال والشراكة مع معهد إعداد القادة.

وأوضحت إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، أن هدف الوزارة من تلك الفعاليات هو التأكيد على أهمية المرحلة الجامعية في تطوير الفكر العلمي للطلاب، واهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة في الجامعات والمعاهد المصرية، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وتأتي هذه الجهود توافقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة لتعزيز دور العلم والعمل وتحقيق الأمل والحلم في البلاد.