السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تاجر تموينى لتجميعه سلعًا بمبلغ 45 ألف جنيه بالبحيرة

الحملة
الحملة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التنبيه على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الاهتمام بالمتابعة المستمرة لجميع الخدمات التي يم تقديمها لجميع المواطنين في كل مدن وقرى محافظة البحيرة. 

حملة تموينية على الأسواق بالبحيرة 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركزي دمنهور وأبوحمص، وأسفرت عن ضبط تاجر تمويني قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 45 ألف جنيه لتحقيق أرباح غير مشروعة، و3 تجّار تموينيين قاموا بغلق محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية.

ضبط مخابز بلدية مخالفة

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبز تصرف فى 6 شكائر دقيق بلدى مدعم عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و8 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، وتم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة، أمس، تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية وكذلك محطات الوقود ومتابعة محلات بيع الأدوية الزراعية.

وأسفرت تلك الحملة من ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وذلك داخل مصنع دون ترخيص بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وتم تحرير محاضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

حملة تمونية علي الأسواق مدير تموين البحيرة ضبط تاجر تموينى محافظة البحيرة كوم حمادة

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