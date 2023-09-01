الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر خلال حملات مكثفة بالبحيرة

حملات مكثفة بالبحيرة
حملات مكثفة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مع متابعة جميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

ضبط 20 طن مخصبات زراعية

ونفذَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية، أسفرت عن ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر وآلاف العبوات والاستيكرات المعدة للاصق وذلك بمصنع مخصبات زراعية بناحية النوبارية يعمل في الخفاء ويقوم بإنتاج منتجات زراعية غير معتمدة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويقوم بإنتاج باسماء مصانع كبرى دون تصريح بذلك وبدون بسجل صناعي.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حملة مكبرة للرعاية على الأسواق 

وشهدت محافظة البحيرة أمس الخميس، تنفيذ حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، حيث تم ضبط 1710 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومخبز تصرف في 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع في السوق السوداء و10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن.

وتم تحرير٤ محاضر لمتابعة بلدية قاموا بالغلق في مواعيد العمل الرسمية، وبدون إذن مسبق، وذلك بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حملة تموينية بالبحيرة ضبط 20 طن مخصبات مخصبات زراعية إدكو وادى النطرون محافظة البحيرة

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ضبط 1710 علب سجائر مستوردة مجهولة المصدر خلال حملات تموينية بالبحيرة

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