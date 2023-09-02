إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بكفر الشيخ

تمكنت حملة الوحدة المحلية بمدينة برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوات حرس الحدود، من إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة 6 حالات تعدي علي أملاك الدولة بالبرلس



وترأس سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، حملة إزالة التعديات، رافقه خلالها نواب رئيس المدينة، وإدارة الإزالات والتعديات، وتمكنت الحملة من إزالة 6 حالات تعدي على أراضي الدولة بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات يوميا، لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بالحامول

وفي سياق متصل ، فقد قامت لجنة الازالات بالوحده المحليه بالحامول برئاسة رضا الشربيني نائب رئيس المدينة بتنفيذ ازالة فورية في المهد لعدد 2 حالة عبارة عن الحالة الأولي فك شده خشبيه لصبة سمل خرساني بقريه النشاوي تعدي علي الارض الزراعيه على مساحه ١٢٠م وقد تم تنفيذ الإزالة علي اكمل وجه ورفع الاخشاب من الموقع كان ذلك بحضور النوبتجية الليلة ، وحماية الأراضي ، الحالة الثانية عبارة عن فك شده خشبية لصبة سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بقرية زوبع على مساحه 100م وقد تم تنفيذ الإزالة علي اكمل وجه ورفع الاخشاب من الموقع

قامت لجنة الازالات بالوحده المحليه بغرب تيرة برئاسة تميم ابو زيد رئيس القرية بتنفيذ ازالة فورية في المهد لعدد 2 حالة تعدي على الأرض الزراعيه عبارة عن الحالة الأولي ازالة حصيرة خرسانية تعدي على الارض الزراعية على مساحة 120م بناحية كوبرى 10 وقد تم تنفيذ الإزالة علي أكمل وجه وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية ، كان ذلك بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي ، الحالة الثانية عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني بناحية قرية تيرة على الارض الزراعية على مساحة ١٢٠م وقد تم تنفيذ الإزالة علي اكمل وجه ورفع الاخشاب من الموقع

كما قامت لجنة الإزالات بالوحده المحليه بالأبعادية برئاسة حكمت الباز رئيس القرية بتنفيذ ازالة فورية في المهد عبارة عن فك شده خشبيه معده لعمل سمل خرساني علي مساحه ٢٠٠م تقريبا تعدي علي أرض زراعيه بقريه ١٨ المنصور، وتم تنفيذ الإزالة علي أكمل وجه ورفع الاخشاب من الموقع كان ذلك بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.