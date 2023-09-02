السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إبراهيم الكردانى يكشف أسماء ممثلين كان يحلم بالوقوف أمامهم

إبراهيم الكرداني
إبراهيم الكرداني

قال الإعلامي الدكتور إبراهيم الكرداني، إنه مثّل مسرحية "ثورة من الحب" في الجامعة. 

 

وأضاف الكرداني خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر فضائية الحياة، أن الله سبحانه وتعالى لم يرد بأن أكون ممثلاً، لافتاً إلى أن والده كان يمسك بزمامه ويذكره دائماً بأنه طبيب، ولا يجوز أن يمثل، كما أنه كان يقيم بالأسكندرية وليست القاهرة وبالتالي فإن الفرص بالتمثيل كانت أقل.

 

وتابع: "كانت ابنة عمتي مهندسة ديكور بينما كنت أنا في الكلية، حيث قامت بتصميم ديكور مدرسة المشاغبين، وريا وسكينة، حيث كانت تقوم بتصميم ديكورات كل تلك المسرحيات الكبيرة، وكانت تصحبني معها وكنت أذهب لأشاهد كل الممثلين، وقد رأيت جميع الممثلين وهم في البروفات، بداية من الفنان عادل إمام والفنانة زيزي البدراوي، ماجدة الخطيب، مديحة كامل".

 

وأشار إلى أنه تمنى الوقوف أمام الفنانة مديحة كامل للتمثيل معها، معقبا:"رأيتها في آخر أيامها، وقد كنا في مهرجان السينما، وقد ظهر المرض عليها، لكن هي فنانة ذات تركيبة خاصة وجمال أخاذ". 

 

وأردف: "تمنيت التمثيل أمام يوسف فخر الدين، ونصحني بعدم التمثيل، حيث قال لي هذا المجال ليس لي، وقد استغربت نصيحته جدًا، لكنه أيضًا قد ترك التمثيل وسافر إلى اليونان". 

إبراهيم الكرداني يوسف فخر الدين مديحة كامل برنامج بالخط العريض إيمان أبو طالب

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