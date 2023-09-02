السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"دورك جاى".. ويجز يشارك جمهور الغناء بمهرجان العلمين الجديدة

ويجز
ويجز

حرص النجم ويجز، نجم الراب المصري، على مشاركة جمهوره الغناء خلال حفله المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، أضخم الفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط.

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وقدم ويجز عددا كبيرا من الأغنيات، وحرص خلال الحفل أن يشاركه جمهوره بعض الأغنيات، بالإضافة إلى ترديد جميع الأغنيات معه، ومن الأغنيات التي برع في تقديمها بشكل مميز أغنية “دورك جاي” وتقول كلماتها:

بفتنا تعاشر المظابيط يا سمك شعرة يا مصابيح
ضباع بسعر المقاطيع لو انت بابا طب أنا مين
مش نفس اللون منتساويش يا لحمة نية ماتستويش
قلبت الحلو النسكويك صدري واسع واحتويك

 

ويجز 

الشغل شغل الحق صنعة العين بالعين والدية طلقة
شمال افارقة الحركة بركة وشك دواسة ادوس تكركر

ع التلفزيون وع الثبات مفكوش الرجا في اكشنات
انتوا ع الرفوف والشماعات نص تراب ونص برم ورديان

أنا سني صغير عمري قصير الطفولة جافة عليك اتغير
انا ع الحافة وراسي متحير قاطع ودني بايد

 

وواصل نجم الراب الشاب ويجز حفله الغنائي الضخم بمهرجان العلمين الجديدة وسط تفاعل هو الأضخم من جمهور المهرجان، حيث احتشد الآلاف من الشباب للتواجد في حفل نجم الراب الأشهر في المنطقة.

وقدم ويجز أغنيته “يا بلادي” التي تفاعل معها الجمهور وسط وصلة رقص متواصلة من الجمهور المحتشد بالعلمين أرينا قبل الحفل بساعات.

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة حفل ويجز مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة العلمين

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

تفاصيل مقتل سيدة على يد أسرة مسجلة خطر فى الإسكندرية

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

أكاذيب الإرهابية.. مصدر أمنى ينفى وجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات

كامل وشوقى يعزيان عمرو عبدالجليل فى شقيقه

الجارديان تنشر أبرز معلومات عن محمد الفايد وتفاصيل مسيرته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة