"دورك جاى".. ويجز يشارك جمهور الغناء بمهرجان العلمين الجديدة

حرص النجم ويجز، نجم الراب المصري، على مشاركة جمهوره الغناء خلال حفله المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة، أضخم الفعاليات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط.

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وقدم ويجز عددا كبيرا من الأغنيات، وحرص خلال الحفل أن يشاركه جمهوره بعض الأغنيات، بالإضافة إلى ترديد جميع الأغنيات معه، ومن الأغنيات التي برع في تقديمها بشكل مميز أغنية “دورك جاي” وتقول كلماتها:

بفتنا تعاشر المظابيط يا سمك شعرة يا مصابيح

ضباع بسعر المقاطيع لو انت بابا طب أنا مين

مش نفس اللون منتساويش يا لحمة نية ماتستويش

قلبت الحلو النسكويك صدري واسع واحتويك

ويجز

الشغل شغل الحق صنعة العين بالعين والدية طلقة

شمال افارقة الحركة بركة وشك دواسة ادوس تكركر

ع التلفزيون وع الثبات مفكوش الرجا في اكشنات

انتوا ع الرفوف والشماعات نص تراب ونص برم ورديان

أنا سني صغير عمري قصير الطفولة جافة عليك اتغير

انا ع الحافة وراسي متحير قاطع ودني بايد

وواصل نجم الراب الشاب ويجز حفله الغنائي الضخم بمهرجان العلمين الجديدة وسط تفاعل هو الأضخم من جمهور المهرجان، حيث احتشد الآلاف من الشباب للتواجد في حفل نجم الراب الأشهر في المنطقة.

وقدم ويجز أغنيته “يا بلادي” التي تفاعل معها الجمهور وسط وصلة رقص متواصلة من الجمهور المحتشد بالعلمين أرينا قبل الحفل بساعات.