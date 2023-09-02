ننشر تقرير الشركات الصادر عن البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) ومبادرة أموندي وسندات المناخ (CBI)

أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ومبادرة أموندي وسندات المناخ (CBI) عن نشر تقرير الشركات وتغير المناخ، الذي أعدته شركة Fitch Solutions وصندوق الكربون وCBI. يعرض التقرير أول تطبيق بحثي لإطار الاستثمار في تغير المناخ. وتم إطلاق CCIF في سبتمبر 2020، لتزويد المستثمرين بأداة مرجعية لتقييم الاستثمار في مواجهة المخاطر والفرص المالية المتعلقة بتغير المناخ. وهو يترجم الأهداف الثلاثة لاتفاق باريس إلى مقاييس أساسية يمكن للمستثمرين استخدامها لتقييم مستوى التقدم الذي يحرزه الاستثمار نحو تحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ والتكيف والقدرة على الصمود والأهداف الانتقالية المنخفضة الكربون.

وتم تطوير صندوق CCIF، الذي أقرته مبادرة سندات المناخ، باعتباره واحدًا من المنتجات المعرفية لمحفظة سندات المناخ الآسيوية التابعة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويوفر هذا الإطار الأول من نوعه منهجية استثمار فعالة تقوم بتقييم مخاطر وفرص تغير المناخ بشكل شامل بما يتماشى مع الأهداف الثلاثة لاتفاق باريس على مستوى الجهات المصدرة. كما تم تعيين أموندي مؤخرًا كمدير استثمار لاستراتيجية سندات المناخ الآسيوية الجديدة، التي يتم إدارتها بواسطة AMX و Carne وتم إطلاقها في مارس 2023 برأسمال يبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، والتي تستثمر في أدوات الدخل الثابت المختارة عبر CCIF. ويعد هذا إنجازًا ناجحًا للهدف الافتتاحي لمحفظة سندات المناخ الآسيوية المشتركة بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وأموندي والمتمثل في تعبئة رأس المال الخاص.

نتائج وتحليلات تطبيق بحث CCIF

يعرض هذا التقرير الأول نتائج وتحليلات تطبيق بحث CCIF على ثلاثة مستويات: القطاعات والشركات ومصدري سندات الدين. يضم عالم الأبحاث شركات من بين أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والتي يقع مقرها في الغالب في الأسواق الناشئة في آسيا، وتعمل في قطاعات البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك الطاقة والمياه والمدن المستدامة والنقل والبنية التحتية الرقمية. وأنتج التقرير تحليلا على ثلاثة مستويات: القطاعات من قبل شركة فيتش سوليوشنز، ودراسات حالة الشركات من قبل صندوق الكربون، ومستوى المصدر وسوق السندات من خلال مبادرة سندات المناخ.

أبرز النتائج

القطاعات: يؤدي توافر البيانات والفجوات في الجودة إلى حدوث اختلافات في الأداء

وقام التقرير بتقييم أداء 208 شركات في ثمانية قطاعات. على الرغم من أن معظم القطاعات تقدم تقارير عن التخفيف من تغير المناخ، إلا أن البيانات الأساسية والمنهجية والنطاق غير متسقة. على سبيل المثال، باستخدام CCIF، يمكن للمرء ملاحظة تباين كبير في كيفية توافق القطاعات مع أهداف اتفاق باريس.

وفيما يتعلق بالمساهمة المالية في عملية التحول، يتباين الأداء بين القطاعات بشكل كبير. أما تلك التي لديها ارتباط أكبر بين انبعاثات الكربون المباشرة ونماذج الأعمال، على سبيل المثال، الطاقة والمرافق والسيارات، لديها سياسات وبيانات أكثر تفصيلا تتعلق بالمساهمة المالية. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للقطاعات التي تكون فيها الانبعاثات غير مباشرة، تكون السياسات والبيانات المتعلقة بالمساهمة المالية أقل وضوحا.

الشركات: بعض التقدم ولكن لا يزال هناك عمل وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع المناخ

تسع دراسات

يحتوي التقرير على مجموعة مختارة من تسع دراسات حالة للشركات من القطاعات التالية: السيارات، والصناعات الأساسية، والطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والإلكترونيات، والاتصالات، والنقل، والمرافق العامة. وكانت الشركات المستهدفة من بين بعض المنظمات الأكثر تقدمًا التي قامت بدمج استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في عملياتها في آسيا.

الطاقة المتجددة وقياس الغازات الدفيئة

فيما يتعلق بالتركيز على الطاقة المتجددة وقياس الغازات الدفيئة (GHG)، اعتمدت معظم الشركات استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال شراء الطاقة المتجددة وقياس وانبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 على الأقل من غازات الدفيئة والإبلاغ عنها. ومع ذلك، فقد وضع عدد أقل من الشركات أهدافًا علمية بقيمة 1.5 درجة و التزمت علنًا بأهداف صافية صفرية.

يذكر انة بفضل تاريخها وثقافتها الرائعة، كانت مصر دائمًا نقطة جذب للمسافرين العالميين. باعتبارها أول دولة أفريقية تنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ولعبت مصر دورًا مهمًا في تشكيل حوكمة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وعملياته منذ عام 2016. ووسيعقد البنك اجتماعه السنوي في مصر،يشرم الشيخ خلال الفترة من 24الى 26 سبامبر الحالى ذات الموقع الفريد والاستراتيجي الذى يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا،

يهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى تعميق حواره وتعاونه. مع المساهمين والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة والعملاء والشركاء وأصحاب المصلحة في هذا الموقع الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا.