السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ويجز يلهب حماس الجمهور بأغانيه الشبابية "واحد وعشرين" و"الدنيا إيه"

ويجز
ويجز

قدم نجم الراب الشاب ويجز عددا كبيرا من أشهر أغانيه التي طلبها الجمهور منه خلال حفله المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة وسط حضور الآلاف من جمهوره.

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغاني النجم ويجز ورددوها معه، حيث حرص على إشراكهم في الأغنية، ومن بين أغنياته التي قدمها “واحد وعشرين” وتقول كلماتها:

أوه، أوه، أوه، أوه، أوه، أوه

أوه، أوه، أوه، أوه

في راسي مدينة شوارعها الذكريات

عندي زمايلي جبروته يتاجروا في الممنوعات

مافيش وقت لو همشي لابس خمس ساعات

خلصت اللعبة من زمان بس مستقصي الكلام

(مش كثير هيساعدوك طول الطريق (طول الطريق

أي حاجة ببلاش صاحبي ناخذ منها كثير

الأحلام مجاناً وأنا حلمت أكون أمير

بقينا ملوك وبنفذ على كبير

لعبوا عليّ بيضة وحجر، لعبت أبرا كادابرا

بعمل ليجيسي أنا سيناترا

أنا والظروف بنعيش مخاطرة

الدنيا رافعة سلاحها أنا محارب مخضرم

تيجي وتروح إحنا صحاب المسرح

إسكندرية ما تجيبش غير أباطرة

الحرام في أكياس، الحلال بالقطرة

الله يحميني من الموالاة والمناصرة

 

كما قدم النجم ويجز خلال الحفل أغنيته الشهيرة الأخرى “الدنيا إيه” التي تفاعل معها الجمهور وغناها معه وتقول كلمات الأغنية:

Yeah غير كام حسود أودي عليه معايا ما يكفي أجبي عليك

الدنيا إيه غير كام جدع بمسي عليه

Yeah غير كام حسود أودي عليه معايا ما يكفي أجبي عليك

والدنيا إيه غير كام جدع بمسي عليه

Yeah غير كام حسود أودي عليه معايا ما يكفي أجبي عليك

الدنيا إيه غير كام جدع بمسي عليه

Yeah غير كام حسود أودي عليه معايا ما يكفي أجبي عليك

 

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حفل ويجز ويجز

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