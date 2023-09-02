السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهرب جمركى

جمارك سفاجا
جمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط عدد 3 محاولات تهرب جمركى لتليسكوب بندقية، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة كشف المعادن، وكمية من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ3 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات، وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و 1044 من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق، و 22 قلم كاشف معدن الماس، و 1430 جراب هاتف محمول مقاوم للماء، و 25 هاتف أرضي، و 154 فانوس سيارة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية، وقد بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و73 ألف و150 جنيهًا.

وقرر عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، وتنفيذًا لتكليف وزير المالية بالمتابعة الدقيقة للبضائع الواردة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط.

 

جمارك سفاجا قطع غيار السيارات ميناء ضبا السعودي أجهزة إنذار الحريق جمارك البحر الأحمر

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