السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ويجز يلهب حماس جمهور مهرجان العلمين الجديدة بـ"يا بلادى"

حفل ويجز
حفل ويجز

واصل نجم الراب الشاب ويجز حفله الغنائي الضخم بمهرجان العلمين الجديدة وسط تفاعل هو الأضخم من جمهور المهرجان، حيث احتشد الآلاف من الشباب للتواجد في حفل نجم الراب الأشهر في المنطقة.

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وقدم ويجز أغنيته “يا بلادي” التي تفاعل معها الجمهور وسط وصلة رقص متواصلة من الجمهور المحتشد بالعلمين أرينا قبل الحفل بساعات

وتقول كلمات أغنية يا بلادي للمطرب ويجز:

على قد ما إدتني الدنيا

على قد ما راح اللي راح

ساب فراغ وأشكي لنفسه

في شي ضاع في شي ضاع

We Ballin’ حبيبي

ماشاء الله

Fakers keep fallin’

ماشاء الله

Working like a slave أخي

Playing too hard

Lookin’ as fresh as Mo Salah

We Ballin’ حبيبي

ماشاء الله

Fakers keep fallin’

ماشاء الله

Working like a slave أخي

Playing too hard

Lookin’ as fresh as Mo Salah

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حفل ويجز ويجز ويجز بمهرجان العلمين

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