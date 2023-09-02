السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: 90% من قادة الأعمال يرون أن اتقان التعامل مع «شات جى بى تى» مفيد للمتقدمين للوظائف

شات جي بي تي
شات جي بي تي

أكد تقرير أمريكي، أن 90% من قادة الأعمال يرون أن اتقان مهارة التعامل مع “شات جي بي تي”، مفيدة للمتقدمين للوظائف.

وقالت شبكة سي إن بي سي الأمريكية: “أصبحت أماكن العمل المليئة بالذكاء الاصطناعي أقرب إلى أن تصبح حقيقة واقعة، مما يجعل من الضروري أن يعرف العمال كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسواء احتضنت الشركات الذكاء الاصطناعي أو رفضته أم لا، فإن تقديم تدريب خاص على روبوتات المحادثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي للموظفين الحاليين يمكن أن يكون أفضل طريقة للحفاظ على هؤلاء الموظفين”.

وقال جو أتكينسون، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا في إحدى شركت الخدمات المهنية: “سيتساءل المزيد من الموظفين عما إذا كان أصحاب العمل المحتملين أو الحاليين يتبنون ويتكيفون مع العالم الجديد للذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن المهم تقديم تدريب الذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين ولكن أيضًا للحفاظ على وضع شركتك؛ يتعلق الأمر بتبني التقنيات الناشئة والتحرك بسرعة”.

وتبحث العديد من الشركات بالفعل عن مرشحين يتمتعون بخبرة “شات جي بي تي”، حيث يرى ما يقرب من 90٪ من قادة الأعمال أن شات جي بي تي مهارة مفيدة للمتقدمين للوظائف.

وأكد التقرير، أن  سوق العمل لا يزال نشطًا بالنسبة للعديد من الباحثين عن عمل، على الرغم من التباطؤ الأخير، لذلك لا يزال قادة الأعمال يبحثون عن طرق لجذب المواهب، والبقاء في المقدمة، ودرء المنافسة على المواهب، كما يقول ستيسي هالر، كبير المستشارين المهنيين.

وفيما يتعلق بالاحتفاظ، أضافت أن الشركات بحا جة إلى معرفة كيفية تقييم مستوى مهارات الأشخاص ذوي الخبرة في الذكاء الاصطناعي وكيف وأين سيستخدمون الذكاء الاصطناعي داخل شركتهم.

وقالت أتكينسون: “يؤثر الذكاء الاصطناعي على عمل الجميع بطريقة واحدة، وسيكون للذكاء الاصطناعي التوليدي تأثير خاص على العمل المعرفي، لأنه سيؤثر على وظائف الجميع".

قادة الأعمال شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي سي إن بي سي الأمريكية المستشارين

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