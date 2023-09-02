السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هتافات متواصلة لنجم الراب ويجز مع دخوله لمسرح العلمين أرينا

حفل ويجز
حفل ويجز

بدأ نجم الراب ويجز، قبل قليل، حفله بمهرجان العلمين الجديدة على مسرح العلمين أرينا، حيث كان دخوله مختلفا تلماما وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل ويجز

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وبمجرد ظهرو ويجز على مسرح اللعمين أرينا تعالت الأصوات لدقائق متواصلة، وسط هتافات لنجم الراب الشاب الشهير، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع أغنيته الأولى.

وحرص ويجز على البدء بأغنية “عفاريت الأسفلت” التي غناها معه الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير للغاية على غرار حفلاته الناجحة السابقة.

 

وتقول كلمات أغنية عفاريت الأسفلت لويجز:

بابا جيهة في أي جيهة يجيها

بابا جيهة في أي جيهة يجيها

بابا جيهة في أي جيهة يجيها

بابا جيهة في أي جيهة يجيها

بابا جيهة في أي جيهة يجيها

بابا جيهة في أي جيهة يجيها

بابا جيهة في أي جيهة يجيها

عيال أمرجحها أجيبها وأوديها

 

ضارب دشداشة أجيب العيد فيها

عيال أمرجحها أجيبها وأوديها

حقودي بس مش داري إنها مجتش بسهولة

أبقاقكم مفشوخه، أمخاخكم مقفولة

أما إحنا في الشغل اللي أنطقها مفعولة

متجبش سيرتهم ده بيحضروا

عفاريت الأسفلت اللي بيتكدروا

بعدكم رووس مش بتفكروا

إن طلع من جنبي بظفره

بفتح سنكي وأجي مظفره

ومفيش بغل فيكوا بقدره

يا بنات عيرة كلكتوا الغيرة

مش قد الجني ليه بتحضره؟

مكنش له لازمة (لازمة)

---

إن طلع من جنبي بظفره

بفتح سنكي وأجي مظفره

ومفيش بغل فيكوا بقدره

يا بنات عيرة كلكتوا الغيرة

مش قد الجني ليه بتحضره؟

مكنش له لازمة (لازمة)إن طلع من جنبي بظفره

بفتح سنكي وأجي مظفره

ومفيش بغل فيكوا بقدره

يا بنات عيرة كلكتوا الغيرة

مش قد الجني ليه بتحضره؟

مكنش له لازمة (لازمة)إن طلع من جنبي بظفره

بفتح سنكي وأجي مظفره

ومفيش بغل فيكوا بقدره

يا بنات عيرة كلكتوا الغيرة

مش قد الجني ليه بتحضره؟

مكنش له لازمة (لازمة)

نجم الراب ويجز حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة حفل ويجز مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة

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