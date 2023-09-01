الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نسعى لرفع وعى الشباب بأن المستقبل يتماشى مع القطاع الخاص

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى دائمًا لرفع وعى الشباب، ليدركوا أن المستقبل يتماشى مع القطاع الخاص.
وأضافت في تصريح لـ"الدستور"، أن ذلك من خلال إرشادهم وتوجيههم حول أهمية العمل بهذا القطاع، وأهمية التدريب التحويلى لملائمة أهم المهن المطلوبة فى سوق العمل، مع إدراك أن لهم دورًا مهمًا فى مساعدة المؤسسات والمصانع الهادفة لاستمرار عجلة التنمية، ورفع مكانة مصر بين الدول، خاصة عبر العمل بالمشروعات القومية كالعاصمة الإدارية، وإنشاء المدن الجديدة.
 

فرص عمل بالقطاع الخاص 

وأشارت هبة، أنه يجرى البحث بشكل مستمر عن فرص عمل جديدة لدى شركات القطاع الخاص، ونشرها أولًا بأول، مع التحرى عن تلك الوظائف، وجدية ومصداقية تلك الفرص، ومتابعة الشركات للتأكد من تسلم الشباب للفرص المعلنة بالنشرات، ويتم إعداد تقرير شامل بكل من تم تعيينهم من قبل أى شركة، ومتابعتهم بالنزول الميدانى أو الاتصال المباشر على هواتفهم الخاصة.

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وأضافت أنه يتم إرشاد الشباب وتوجيههم للتدريب التحويلى إلى المهن المتوافرة بسوق العمل، من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بالمديريات، أو السيارات المتنقلة التى تزور المناطق التى ليست بها مراكز ثابتة، لزيادة قدرتهم على اكتساب فرص العمل الموجودة، وإدماجهم فى سوق العمل.

مراكز التدريب 

وتعمل الوزارة أيضًا، من خلال مراكز التدريب التابعة لها بالمحافظات، وبرامجها التدريبية، سواء التدريب المهنى أو التدريب التحويلى، على مساعدة الشباب من الجنسين على المنافسة فى سوقى العمل الداخلية والخارجية، ويكون التدريب على المهن المطلوبة، وكل التخصصات.

ويتم تقديم التدريب للشباب بما يتفق مع رغباتهم، لاكتساب مهارات جديدة، لكى يتم تحديد مسارهم، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم فى سوق العمل، أو تشجيعهم على ثقافة العمل الحر لإقامة المشاريع وريادة الأعمال، سواء لحسابهم الخاص، أو عبر التعاون فيما بينهم، وبما يتماشى مع احتياجات المناطق.

القطاع الخاص التدريب التحويلي سوق العمل وزارة العمل المشروعات القومية

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