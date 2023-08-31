الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث وزارة العمل: وظفنا أكثر من 7 ملايين مواطن فى عهد الرئيس السيسى

عبد الوهاب خضر، المتحدث
عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وظفت الدولة أكثر من 7 ملايين مواطن، وكان من بين هذا العدد 11 ألفًا من ذوي الهمم، مضيفًا أن وزارة العمل جزء من الدولة المصرية، وتنفذ خطتها للقضاء على البطالة.

التأهيل لسوق العمل 

وأكد عبدالوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم عمل دورات تدريبية للشباب باستمرار في كل المحافظات المصرية لتأهيلهم لسوق العمل ومتطلبات العصر الحالي سواء على النطاق المحلي أو الخارجي، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف في حديثه، أنه تم الإعلان عن 5700 فرصة عمل للشباب داخل 12 محافظة مصرية في 32 شركة خاصة، وهذه الفرص تبدأ رواتبها من 3 آلاف جنيه شهريًا، والتقديم من غدٍ من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل لمعرفة الشركات المتاحة، ومن ثم التوجه إلى مديريات التشغيل المتواجدة في كل المحافظات لتقديم البيانات.

متابعة استلام الوظائف 

 وتابع: "هناك توجيهات من وزير العمل بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الإعلان للتأكد من استلام الشباب المتقدمين هذه الوظائف، ونؤكد أن هذه الوظائف مناسبة لجميع الأعمار وكل المؤهلات التعليمية".

متحدث وزارة العمل عبد الوهاب خضر وظائف الدولة دي ام سي

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