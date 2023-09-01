الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر حفل النجم محمد محسن من مهرجان العلمين الجديدة

الفنان محمد محسن
الفنان محمد محسن

ينقل لكم موقع “الدستور”، بثًا مباشرًا لحفل الفنان محمد محسن، بمهرجان العلمين، والذي تنقله شبكة تليفزيون الحياة، الليلة الجمعة، ضمن مهرجان العلمين الدولي المنعقد تحت شعار “العالم علمين”.

وتذيع شبكة تليفزيون الحياة في تمام العاشرة من مساء كل يوم فعاليات حفل أحد نجوم الفن والغناء بمهرجان العلمين الدولي.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد أذاعت جميع حفلات نجوم الطرب والغناء المشاركين في فعاليات المهرجان، مثل محمد منير، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، ومدحت صالح، وريهام عبدالحكيم، وغيرهم من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

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محمد محسن مهرجان العلمين الدولي محسن الفنان محمد محسن

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